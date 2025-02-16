Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 mağlup etti.
Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran başkent ekibi, bu süreçte 20 puan topladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Ramazan Ufuk Avdaş, Oğuzhan Yazır
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu (Dk. 82 Fıratcan Üzüm), Zuzek, Hanousek, Adem Eren Kabak, Nalepa (Dk. 89 Mikail Okyar), Joca (Dk. 69 Ensar Kemaloğlu), Amilton, Metehan Mimaroğlu (Dk. 89 Samed Onur), Popa (Dk. 69 Gaucho)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Welinton, Murat Akça, Sequeira (Dk. 46 Tarık Tekdal), Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 77 Saiz), Mete Kaan Demir (Dk. 15 Berkay Sülüngöz), Mustafa Pektemek, Del Valle, Eze (Dk. 65 Denic)
Goller: Dk. 35 Joca, Dk. 45 Metehan Mimaroğlu, Dk. 76 Gaucho (Gençlerbirliği)
Kırmızı kartlar: Dk. 8 Welinton, Dk. 87 Furkan Mehmet Doğan (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Sequeira Dk. 42 Mesut Özdemir, Dk. 90+3 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor)