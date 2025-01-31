TRENDYOL 1. LİG | Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 16:50