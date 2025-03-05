1'inci Lig'in 28'inci haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, evinde Teksüt Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ile Gökhan Barcın üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Teksüt Bandırmaspor 2-1 kazandı. Teksüt Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Marco Paixao ve 90+6'ncı dakikada Lois Diony kaydetti. Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 90+5'inci dakikada Wesley'den geldi. Bu sonucun ardından Teksüt Bandırmaspor puanını 46 yaptı. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 49 puanda kaldı.