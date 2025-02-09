Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçında Vavacars Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vavacars Karagümrük - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?