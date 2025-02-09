İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçında İstanbulspor AS ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor AS - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2025- 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025- 15:21