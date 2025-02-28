Gençlerbirliği 3 -0 Manisa FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakini 3 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...