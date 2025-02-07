Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği'nin golü, 75. dakikada Amilton'dan gelirken Esenler Erokspor'un golü ise 8. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Esenler Erokspor'da Ekrem Kılıçarslan, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Gençlerbirliği, 37 puanla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Esenler Erokspor ise 31 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, Erzurumspor FK deplasmanına konuk olacak. Esenler Erokspor ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.