TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. 22 puana sahip iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde mücadeleye hazırlanan yeşil-siyahlılar, 3 puanı alarak küme düşme hattından çıkmak istiyor. Evinde hata yapmak istemeyen Esenler Erokspor'da taraftar avantajını kullanmayı hedefliyor. 22 puana sahip iki takım da kritik karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yaptı. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESENLER EROKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Esenler Erokspor - Sakaryaspor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ESENLER EROKSPOR - SAKARYASPOR CANLI İZLE

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