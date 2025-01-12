Erzurumspor - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Erzurumspor sahasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2025- 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025- 11:20