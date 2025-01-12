Erzurumspor - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Erzurumspor ile Astor Enerji Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ERZURUMSPOR - ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Erzurumspor - Astor Enerji Şanlıurfaspor maçı 12 Ocak Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.
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