Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Manisa FK sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
MANİSA FK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
MANİSA FK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.