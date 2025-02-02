Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Manisa FK sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Manisa FK - Fatih Karagümrük maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 12:00