Amed SK - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Amed SK sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amed SK - Sakaryaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Amed SK - Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE