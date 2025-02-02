Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Amed SK sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Amed SK - Sakaryaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 13:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 13:51