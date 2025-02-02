Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Şanlıurfaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Şanlıurfaspor - İstanbulspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 12:00 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 12:00