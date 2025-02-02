Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Şanlıurfaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
ŞANLIURFASPOR - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
ŞANLIURFASPOR - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Şanlıurfaspor - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.