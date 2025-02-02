Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Geosis Boluspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Esenler Erokspor - Boluspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 15:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 15:41