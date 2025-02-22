Trendyol 1. Lig'in 26. haftasındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı 3-3 sonuçlandı.
Gençlerbirliği'nin yenilmezlik serisi 9 karşılaşmaya çıktı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Arif Dilmeç
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker (Dk. 88 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere, Traore, Erkam Develi (Dk. 46 Görkem Bitin), Camara (Dk. 59 Hasan Ayaroğlu), Marcos Silva (Dk. 59 Rroca), Dembele (Dk. 46 Ezeh), Diouf
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek (Dk. 28 Oğuzhan Berber), Adem Eren Kabak, Nalepa (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Joca (Dk. 46 Mikail Okyar), Amilton (Dk. 87 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 69 Gaucho)
Goller: Dk. 22 ve 90 Diouf, Dk. 57 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 29 ve 45+1 Popa, Dk. 38 Metehan Mimaroğlu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 33 Dembele, Dk. 36 Metin Uçar, Dk. 43 Caulker, Dk. 71 Ezeh, Dk. 86 Traore, Dk. 90+4 Orhan Nahırcı (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+4 Alperen Babacan (Gençlerbirliği)