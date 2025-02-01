Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
PENDİKSPOR - ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE