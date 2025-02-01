TRENDYOL 1. LİG | Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Pendikspor - Adanaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 14:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 14:10