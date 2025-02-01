Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE