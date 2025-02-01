TRENDYOL 1. LİG | Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 12:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 12:48