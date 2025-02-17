1'inci Lig'in 25'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Batuhan Kolak'ın yardımcılıklarını ise Onur Gülter ile Arif Dilmeç üstlendi. Çekişmeli geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün golü 21'inci dakikada Serginho'dan geldi. Konuk ekip Şanlıurfaspor ise 49'uncu dakikada Uchenna Ogundu ile fileleri havalandırdı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 46, Şanlıurfaspor ise 29 yaptı.