Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.