Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?