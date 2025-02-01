TRENDYOL 1. LİG | Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Erzurumspor sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Erzurumspor - Kocaelispor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 11:10 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025- 11:10