Erzurumspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Erzurumspor sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor - Kocaelispor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Erzurumspor - Kocaelispor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ERZURUMSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE