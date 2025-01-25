Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 21. hafta müsabakasında Yeni Malatyaspor sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
YENİ MALATYASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
YENİ MALATYASPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.