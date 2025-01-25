TRENDYOL 1. LİG | Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 12:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 12:20