TRENDYOL 1. LİG | Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Boluspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Boluspor - Gençlerbirliği maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?