Boluspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 21. hafta müsabakasında Boluspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Boluspor - Gençlerbirliği maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Boluspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
BOLUSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE