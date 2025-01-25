TRENDYOL 1. LİG | Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Amed SK'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?