Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 21. hafta müsabakasında Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
İSTANBULSPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE