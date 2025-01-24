Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Trendyol 1. Lig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Kümede kalmak ve üst sıralarda yer almak için oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Trendyol 1. Lig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?