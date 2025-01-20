Gençlerbirliği - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Gençlerbirliği Eryaman Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlayacak. Oynadığı son 3 maçı da kazanan yeşil-siyahlılar, İsmet Taşdemir yönetiminde Gençlerbirliğini de mağlup etmek istiyor. Marcao, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes gibi hücum silahlarıyla gol ya da goller arayacak deplasman takımı, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Süper Lig günleriyle bir döneme damga vuran Gençlerbirliği ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Lider karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği - Kocaelispor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE