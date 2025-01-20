Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı şifresiz mi? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TRENDYOL 1. LİG

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta kapanış maçında Gençlerbirliği sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. 41 puanla 1. sırada yer alan deplasman takımı son 3 maçını da kazanırken, Ankara temsilcisi karşısında da 3 puan için mücadele edecek. Marcao, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Mendes gibi hücum silahlarıyla gol ya da goller bulmak isteyen yeşil-siyahlılar, İsmet Taşdemir ile sezon sonunu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Süper Lig günlerini özleyen Gençlerbirliği ise 27 puanla 12. sırada yer alıyor. Lider karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Gençlerbirliği - Kocaelispor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte TFF 1. Lig'in kapanış maçı hakkında öne çıkan notlar...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2025- 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025- 11:00