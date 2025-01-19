Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Silpaş Yapı Pendikspor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kümede kalmak ve üst sıralara çıkmak için oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Silpaş Yapı Pendikspor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 15:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025- 15:51