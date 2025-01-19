Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Manisa FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek. Üst sıralarda yer almak için oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?