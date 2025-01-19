Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Manisa FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANİSA FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 19 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
MANİSA FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Manisa FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
MANİSA FK - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE