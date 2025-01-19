Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. 3 puan almak için sahaya çıkacak iki takımın maçında, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlılar ise zorlu Ankara deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. 3 puan almak için sahaya çıkacak iki takımın maçında, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlılar ise Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde zorlu Ankara deplasmanından eli boş dönmek istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'de oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı beIN Sports MAX 1 Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE