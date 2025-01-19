Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Boluspor'u konuk edecek. 3 puan almak için sahaya çıkacak iki takımın maçında, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?