Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Boluspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK - Boluspor maçı beIN Sports 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.