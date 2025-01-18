Esenler Erokspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Esenler Erokspor sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Kümede kalmak için oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Esenler Erokspor - Adanaspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?