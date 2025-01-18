Esenler Erokspor - Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Esenler Erokspor sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ESENLER EROKSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Esenler Erokspor - Adanaspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
ESENLER EROKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Esenler Erokspor - Adanaspor maçı beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.