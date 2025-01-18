Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Amed SK sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AMED SK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
AMED SK - SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
AMED SK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE