Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Amed SK sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Üst sıralara oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Amed SK - Fatih Karagümrük maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?