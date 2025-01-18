Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Üst sıralara oynayan iki takımın maçında kimin kazanacağı ise heyecanla bekleniyor. Takımlar sahadan 3 puan alarak ayrılmak isterken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?