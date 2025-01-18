Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 20. hafta müsabakasında Erzurumspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ERZURUMSPOR - TEKSÜT BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE