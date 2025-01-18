Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 20. hafta maçında Erzurumspor sahasında Teksüt Bandırmaspor'u ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025- 11:30