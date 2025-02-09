Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Sezgin Çınar, Mert Bulut
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Serginho, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Tresor Doh, Camacho (Dk. 80 Dovedan), Göktan Gürpüz (Dk. 90 Berkay Dabanlı), Johnson, Gray (Dk. 88 Muhammed Mert)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Barış Ekincier, Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 84 Batuhan Çelik), Atalay Babacan (Dk. 73 Serkan Göksu), Hoti (Dk. 73 Mustafa Eser), Benny, Bardhi
Gol: Dk. 85 Atakan Çankaya (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ali Turap Bülbül, Dk. 56 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 78 Camacho, Dk. 81 Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)