Adanaspor - Amed SK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Adanaspor sahasında Amed SK'yı ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Adanaspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adanaspor - Amed SK maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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