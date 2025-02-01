Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.
Stat: Aktepe
Hakemler: Melih Aldemir, Hasan Erdoğan, Rıdvan Çevik
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş (Dk. 71 Mahmut Akan), Erkam Develi (Dk. 62 Hasan Ayaroğlu), Traore, Camara (Dk. 55 Ezeh), Rroca (Dk. 55 Marcos Silva), Dembele, Diouf (Dk. 63 Görkem Bitin)
Yeni Malatyaspor: Muhammed Enes Salik (Dk. 71 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Alperen Arslan, Muhammed Göktürk Gök, Eray Şişman (Dk. 63 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Dk.63 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Enes Savucu (Dk. 81 Halil İbrahim Atcı), Umut Taniş
Goller: Dk. 8 ve 60 Dembele, Dk. 23 Camara, Dk. 49 ve 57 Arda Hilmi Şengül, Dk. 69 Ezeh, Dk. 90 Görkem Bitin (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)