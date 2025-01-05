İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında İstanbulspor sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında İstanbulspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Esenler Erokspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ESENLER EROKSPOR CANLI İZLE

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