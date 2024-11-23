Trendyol 1. Lig'in 13'üncü haftasında Yeni Malatyaspor evinde İstanbulspor'u konuk etti.
Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı.
Yeni Malatyaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmayı İstanbulspor kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 11. ve 49. dakikada Okan Erdoğan, 40'da Diarra ve 76'da Yusuf Ali Özer kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 90. dakikada Nuri Aydın kaydetti.
Karşılaşmada ayrıca Yeni Malatyaspor'dan Ferhat Canlı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.