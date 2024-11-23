Trendyol 1. Lig'in 13'üncü haftasında Keçiörengücü evinde Manisa FK'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip, Ali, Dere'nin 29'uncu dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Konuk ekipte Kadir Kaan Yurdakul 44'üncü dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ankara ekibi, 2'nci yarıya hızlı bir giriş yaparak 47'de Rroca ile fakrı 2'ye çıkardı.
51'nci dakikada Oğuzgan Ayaydın sahneye çıktı skoru 3-0'a getirdi.
Ev sahibi ekipte 90+2'de Mame Diouf ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu 4-0 olarak tayin etti.