Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, oynanacak Kocaelispor-Erzurumspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 AĞUSTOS CUMA
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat hünez açıklanmadı)
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
25 AĞUSTOS PAZAR
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
21.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)