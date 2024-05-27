Kastamonuspor - Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 2. Lig play-off yükselme

TFF 2. Lig yükselme play-off maçında Kastamonuspor ve Iğdır FK kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kastamonuspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Kastamonuspor - Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 2. Lig Yükselme Play-off maçında Kastamonuspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanacak maçta Çağdaş Altay düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kastamonuspor - Iğdır FK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

KASTAMONUSPOR - IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor - Iğdır FK maçı 27 Mayıs Pazartesi günü saat 15:30'da TFF Youtube'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Kastamonuspor - Iğdır FK MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE