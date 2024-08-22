Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
20 AĞUSTOS CUMA
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe
25 AĞUSTOS PAZAR
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı
26 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik