Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mücadelelerde düdük çalacak hakemler şunlar:
YARIN:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: İlker Yasin Avcı
17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor: Burak Olcar
11 MAYIS CUMARTESi:
16.00 Göztepe-Bodrum FK: Murat Erdoğan
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mert Güzenge
16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol
16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Burak Pakkan