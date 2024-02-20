Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçilen Onur Göçmez flaş bir karar aldı. Diğer yandan Bandırmaspor Yönetim Kurulu Başkanı olan Göçmez, Balıkesir ekibinden istifa etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçilen Onur Göçmez flaş bir karar aldı.

Diğer yandan Bandırmaspor Yönetim Kurulu Başkanı olan Göçmez, Balıkesir ekibinden istifa etti.

Onur Göçmez, Beşiktaş Kulübü yönetim kuruluna seçildiği için Bandırmaspor kulüp başkanlığı görevini bıraktı.

Ayrıca yapılan açıklamada Onur Göçmez ile yerine seçilen Gürel Soylu'nun önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunacağı söylendi.