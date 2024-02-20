Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel ile anlaşma sağladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Gürsel ile sözleşme imzaladı.

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan duyuruda "Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: