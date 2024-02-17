Tuzlaspor'da Andaç Gürkan Kocabıyık: 3 puanı çok istedik ama olmadı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor sahasında Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Andaç Gürcan Kocabıyık açıklamalarda bulundu ve "3 puanı çok istedik ama olmadı." dedi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, 2-1 mağlup oldukları Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. 3 puanı çok istedik ama olmadı. Umarım haftaya bu durumu telafi ederiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, "Maçtan önce mücadelenin zorlu geçeceğini biliyorduk. Önemli bir maça çıktığımızın farkındaydık. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Erken bir gol yedik. Motivasyon kaybıyla 1-0 mağlup başladık maça. Sonrasında iyi reaksiyon gösterdik ve golü bulduk. Ardından pozisyonlar bulduk. Bence ikinci yarı üstün olan taraf bizdik. Yediğimiz golleri de duran toptan yedik. İyi mücadele ettik. 3 puanı çok istedik ama olmadı. Umarım haftaya bu durumu telafi ederiz" diye konuştu.