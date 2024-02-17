Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Tuzlaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Daniel Avramovski ve 89'da Onur Ulaş kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 31. dakikada Streli Mamba'dan (p) geldi.
Bu sonucun ardından 6 maçtır yenilmeyen Boluspor 36 puana yükseldi. Üst üste 2 maçtır kaybeden Tuzlaspor ise 22 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Tuzlaspor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Boluspor ise Erzurumspor'u ağırlayacak.