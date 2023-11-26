Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile Manisa FK kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa FK'nın golünü 42. dakikada Sandro Lima kaydederken; ev sahibi bu gole 56'da Gianni Bruno ve 63. dakikada Ahmed Kutucu'yla karşılık verdi. Ayrıca konuk takımda 89. dakikada Marvin Gakpa direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor üst üste 3. maçını kazandı ve 33 puana yükseldi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Manisa FK ise 14 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Manisa FK ise Altay'ı ağırlayacak.