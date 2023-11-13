1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı!

Trendyol 1. Lig'in ilk yarısındaki son beş haftanın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'deki maç programı şu şekilde:

13. HAFTA:

24 Kasım Cuma:

13.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

25 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Adanaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediye Şehir)

19.00 Bitexen Giresunspor-Kocaelispor (Çotanak Spor Kompleksi)

26 Kasım Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Altay (Çorum Şehir)

16.00 Eyüpspor-Manisa FK (Eyüp)

19.00 Göztepe-Tuzlaspor (Gürsel Aksel)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

14. HAFTA:

1 Aralık Cuma:

20.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

20.00 Kocaelispor-Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Teksüt Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Boluspor-Eyüpspor (Bolu Atatürk)

19.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Bodrum FK (11 Nisan)

3 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Altay (Mümin Özkasap)

16.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Göztepe-Bitexen Giresunspor (Gürsel Aksel)

15. HAFTA:

9 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Sakarya)

10 Aralık Pazar:

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Eyüpspor-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Eyüp)

11 Aralık Pazartesi:

20.00 Altay-Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16 HAFTA:

15 Aralık Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği (Çotanak Spor Kompleksi)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Göztepe-Eyüpspor (Gürsel Aksel)

17 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Adanaspor-Altay (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-Bodrum FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK (11 Nisan)

17. HAFTA

22 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

23 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrum FK-Göztepe (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Kocaelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

24 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)