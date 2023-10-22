Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Çorum FK sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çorum FK - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakasında Ahlatcı Çorum FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çorum FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ahlatcı Çorum FK'nın sahasında Eyüpspor'u ağırlayacağı maç 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.