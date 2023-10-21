Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emir Ortaya ve 42'de Yusuf Gültekin kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 21'de William Togui'den geldi. Ayrıca Tuzlaspor'da 84. dakikada James Adeniyi Segun çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 19 puana yükseldi. 2 maç sonra kaybeden Tuzlaspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Tuzlaspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Kocaelispor ise sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.